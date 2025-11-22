Зеленский утвердил состав делегации для переговоров по плану США

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для переговоров по мирному соглашению об урегулировании конфликта, сообщает офис украинского лидера в телеграм-канале.

"Как и договорились с нашими партнерами, в эти дни состоятся консультации по шагам по окончанию войны", – говорится в сообщении.

Зеленский также утвердил директивы для соответствующих переговоров.

Согласно указу, украинскую делегацию возглавит глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Также в нее вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и другие представители.

Умеров уточнил, что консультации с США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения начнутся на днях в Швейцарии.

"Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов. Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и прежде всего призван согласовать видение дальнейших шагов", – написал он в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Белый дом ранее подтвердил разработку плана по Украине. Всего в нем представлено 28 пунктов, в их числе отказ от членства Украины в НАТО, ограничения на численность вооруженных сил и вопросы снятия санкций с России.

Также США предложили признать Крым, Донецк и Луганск де-факто российскими территориями. При этом граница в Херсонской и Запорожской областях по этому плану пройдет по линии боевого соприкосновения.

Зеленский заявил, что предложит альтернативы американскому плану. По его словам, страна может оказаться перед очень сложным выбором – либо потерять достоинство и принять "сложные" 28 пунктов, либо потерять ключевого партнера.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп назвал 27 ноября крайним сроком для решения по мирному плану. Он добавил, что Украина "неизбежно" утратит контроль над оставшимися районами Донбасса.

Получение плана подтвердил и Владимир Путин. Он указал на то, что в ходе предварительных обсуждений американская сторона просила Россию пойти на "определенные компромиссы" и "проявить гибкость".