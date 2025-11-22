Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 ноября, 14:24

Политика

Зеленский утвердил состав делегации для переговоров по плану США

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для переговоров по мирному соглашению об урегулировании конфликта, сообщает офис украинского лидера в телеграм-канале.

"Как и договорились с нашими партнерами, в эти дни состоятся консультации по шагам по окончанию войны", – говорится в сообщении.

Зеленский также утвердил директивы для соответствующих переговоров.

Согласно указу, украинскую делегацию возглавит глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Также в нее вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и другие представители.

Умеров уточнил, что консультации с США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения начнутся на днях в Швейцарии.

"Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов. Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и прежде всего призван согласовать видение дальнейших шагов", – написал он в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Белый дом ранее подтвердил разработку плана по Украине. Всего в нем представлено 28 пунктов, в их числе отказ от членства Украины в НАТО, ограничения на численность вооруженных сил и вопросы снятия санкций с России.

Также США предложили признать Крым, Донецк и Луганск де-факто российскими территориями. При этом граница в Херсонской и Запорожской областях по этому плану пройдет по линии боевого соприкосновения.

Зеленский заявил, что предложит альтернативы американскому плану. По его словам, страна может оказаться перед очень сложным выбором – либо потерять достоинство и принять "сложные" 28 пунктов, либо потерять ключевого партнера.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп назвал 27 ноября крайним сроком для решения по мирному плану. Он добавил, что Украина "неизбежно" утратит контроль над оставшимися районами Донбасса.

Получение плана подтвердил и Владимир Путин. Он указал на то, что в ходе предварительных обсуждений американская сторона просила Россию пойти на "определенные компромиссы" и "проявить гибкость".

Новости мира: Трамп рассказал о последствиях в случае отказа Зеленского от мирного плана

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика