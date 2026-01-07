Форум будущих технологий пройдет в столице 26–27 февраля

Фото: future-forum.tech

Форум будущих технологий состоится в Москве 26–27 февраля. Он будет посвящен формированию биоэкономики и применению биотехнологий в отраслях экономики, сообщила пресс-служба правительства РФ.

В мероприятии примут участие российские и зарубежные ученые, ведущие научные организации, крупнейшие производители, технологические лидеры в области биоэкономики и ключевые ведомства, курирующие реализацию нацпроекта "Биоэкономика".

В рамках форума пройдет выставка, на которой лидеры рынка, предприятия наукоемких отраслей и научные организации покажут передовые разработки и новейшие инновационные решения в сфере биоэкономики. Участники представят проекты на разных стадиях реализации.

Кроме того, в преддверии форума будет проведена научная конференция, посвященная перспективным исследованиям в области биоэкономики.

В 2025 году в Москве состоялся ряд крупных международных деловых мероприятий, посвященных инновациям, креативным индустриям, туризму и другим актуальным направлениям. В событиях приняли участие представители более 120 государств, включая Китай, Индию, Бразилию, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзию, Индонезию и Казахстан. На представительных встречах эксперты из разных сфер обменивались опытом и эффективными практиками.

