Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 января, 09:00

Технологии

Форум будущих технологий пройдет в столице 26–27 февраля

Фото: future-forum.tech

Форум будущих технологий состоится в Москве 26–27 февраля. Он будет посвящен формированию биоэкономики и применению биотехнологий в отраслях экономики, сообщила пресс-служба правительства РФ.

В мероприятии примут участие российские и зарубежные ученые, ведущие научные организации, крупнейшие производители, технологические лидеры в области биоэкономики и ключевые ведомства, курирующие реализацию нацпроекта "Биоэкономика".

В рамках форума пройдет выставка, на которой лидеры рынка, предприятия наукоемких отраслей и научные организации покажут передовые разработки и новейшие инновационные решения в сфере биоэкономики. Участники представят проекты на разных стадиях реализации.

Кроме того, в преддверии форума будет проведена научная конференция, посвященная перспективным исследованиям в области биоэкономики.

В 2025 году в Москве состоялся ряд крупных международных деловых мероприятий, посвященных инновациям, креативным индустриям, туризму и другим актуальным направлениям. В событиях приняли участие представители более 120 государств, включая Китай, Индию, Бразилию, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзию, Индонезию и Казахстан. На представительных встречах эксперты из разных сфер обменивались опытом и эффективными практиками.

Читайте также


технологииэкономикагород

Главное

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика