Креативный бизнес рассказал, как Москва помогает выходить на международный рынок

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Агентство креативных индустрий помогает представителям столичного креативного бизнеса посещать международные выставки, после которых у предпринимателей появляется шанс заключить контакт с иностранными партнерами. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Как указывал Сергей Собянин, в прошлом году агентство поспособствовало присутствию российского креативного бизнеса на пяти зарубежных бизнес-сессиях. При этом в 2025-м запланировано еще восемь миссий, в рамках которых компании из индустрии игр и издательского дела посетят Индию, Индонезию, Китай и другие страны.

Сооснователь и генпродюсер игровой компании Geeky House Вячеслав Уточкин рассказал, что его организация в начале августа представила на выставке в Китае игру Minetap. Теперь он намерен заключить контракт с одной из компаний, которая поможет продвинуть цифровой продукт.

Столица помогает продвижению бизнеса в разных сферах. Например, в 2023 году благодаря городской системе поддержки московские бренды получили шанс показать свои товары на Московской международной неделе кино и BRICS+ Fashion Summit.

Последнее мероприятие объединяет производителей одежды, дизайнеров, экспертов индустрии, предпринимателей и студентов. В этом году BRICS+ Fashion Summit пройдет с 28 по 30 августа при участии представителей стран БРИКС, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской и Северной Америки, Океании, СНГ и других. Главной темой события станет создание новой, децентрализованной и конкурентоспособной на мировом уровне экосистемы в индустрии моды.

Кроме того, дважды в год проводится Московская неделя моды. В марте текущего года выставка собрала 187 брендов из 27 российских регионов и 9 стран. Как обратил внимание Собянин, по итогам мероприятия участники заключили сотни сделок. Следующая Неделя стартует в Москве уже 28 августа.

"Участие в этом мероприятии для моего бренда стало квантовым скачком. Повысилась узнаваемость, увеличились продажи", – поделилась дизайнер марки Gapanovich Александра Кручук.

Выйти на международный рынок креативному бизнесу помогает и Московский экспортный центр (МЭЦ). Специалисты обучают не только экспорту и занимаются юридическим сопровождением сделок компаний, но и помогают найти надежных дистрибуторов, заявил генеральный директор центра Виталий Степанов и добавил, что сейчас в столице действуют более 30 мер поддержки для предпринимателей.

Помимо прочего, у организации есть своя сеть представителей в других странах. В девяти государствах работают амбассадоры, которые представляют интересы московского бизнеса. Они помогают искать потенциальных партнеров, сопровождают сделки и способствуют лучшему пониманию местной бизнес-среды.

В задачи МЭЦ в том числе входит организация бизнес-миссий. В частности, в таких мероприятиях принимают участие московские анимационные студии, которые отправляются на Китайский международный фестиваль комиксов и анимации. В результате компании подписывают экспортные соглашения на поставку мультфильмов.

Например, "Арт анимейшен студио" в 2024 году представила китайским продюсерам два своих мультсериала: "Царевна и дракон" и "Тайна Хонстера". По словам гендиректора студии Артема Мурадяна, проекты заинтересовали посетителей выставки, а с заключением контракта они попали на местные каналы.

Собянин подчеркнул, что в популяризации столичных брендов город задействует как городские, так и зарубежные площадки. Одной из мер продвижения креативного бизнеса стали отраслевые события и культурно-досуговые программы "Зимы в Москве" и "Лета в Москве". Таким образом, предприниматели могут установить контакты с коллегами, партнерами и рассказать о себе жителям и гостям города.

"Благодаря активной поддержке правительства Москвы столичные предприниматели получают уникальные возможности для выхода на глобальный рынок. Могут продемонстрировать достижения уже мировой аудитории, а также установить прямые контакты с потенциальными партнерами", – подчеркивал Собянин.

По его словам, в 2024 году на Москву пришлось 64% экспорта креативных компаний в России. Более того, география представительства этой сферы охватывает почти весь мир.

Также в прошлом году представители высокотехнологичных отраслей столицы показали собственные разработки на международной выставке в сфере технологий, искусственного интеллекта и стартапов Gitex Global и заключили экспортные контракты с международными партнерами.

Чтобы попасть на мероприятие в 2025 году компании должны подать заявку на сайте Московского экспортного центра. Выставка пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 13 по 17 октября при участии порядка 30 московских компаний.