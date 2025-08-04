Порядка 30 московских компаний примут участие в выставке Gitex Global 2025

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Порядка 30 московских компаний примут участие в международной выставке в сфере технологий, искусственного интеллекта и стартапов Gitex Global 2025, которая пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 13 по 17 октября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Участники выставки будут определены по итогам отбора, заявку на который компании могут подать на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ). По условиям участия в выставке компания должна быть зарегистрирована в Москве не менее 6 месяцев и не иметь задолженности по налогам и сборам на сумму более 100 тысяч рублей.

Также организация не должна была ранее проходить процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства, а продукция должна относиться к категории несырьевого неэнергетического экспорта.

В прошлом году на Gitex Global представители высокотехнологичных отраслей столицы показали собственные разработки и заключили экспортные контракты с международными партнерами.

Среди них – ООО "Мультипас", специализирующееся на производстве POS-терминалов для вендинга и валидаторов для транспорта с программным обеспечением своей разработки EFTvending или IntelliReader. По итогам выставки компания заключила контракт на поставку терминалов в ОАЭ.

Тем временем ООО "Нейри" занимается разработкой продукции на базе нейротехнологий. Они применяются в различных сферах, в том числе в медицине, психологии и авиации. Компания создала устройство Neiry Headband Pro, которое задействуют в работе с сигналами мозга и показателями тела. После Gitex Global разработчик подписал соглашение об отправке нейроустройств в ОАЭ и Индию.

Еще одна организация – ООО "Сторм Лабс". Ее деятельность связана с информационной безопасностью и облачной защитой клиентов от хакерских атак. На выставке специалисты показали продукт StormWall, облачную платформу для защиты IT-инфраструктуры от хакеров, а затем заключили контракт о поставке услуг в Индию.

Отмечается, что МЭЦ уже удалось организовать 120 выставок в 30 странах, где собственные продукты и товары под брендом Made in Moscow представили свыше 2,2 тысячи компаний.

Между тем посетители выставки "Та самая Москва" могут увидеть достижения компаний особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в Центральном выставочном зале "Манеж". До 31 августа на площадке представлены интерактивные макеты площадок ОЭЗ "Технополис "Москва", "Алабушево", "Печатники" и индустриального парка "Руднево".