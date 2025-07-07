Московская компания увеличила производство искусственных хрусталиков глаза втрое

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московская компания, которая производит искусственные хрусталики глаза, увеличила объем производства в три раза и изготовила с 2022 года более 230 тысяч интраокулярных линз, рассказал министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Продукция производителя была представлена на стенде городского правительства в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром".

"Москва по праву занимает одну из лидирующих позиций по разработке и производству высокотехнологичных медицинских изделий и оборудования. Научно-технический потенциал столичных предприятий позволяет создавать уникальные решения, которые открывают перспективы для развития персонализированной медицины и лечения сложных заболеваний", – цитирует Гарбузова портал мэра и правительства столицы.

Представленные на выставке офтальмологические изделия позволяют обеспечить комфорт и безопасность в ходе операций по замене помутневшего или поврежденного хрусталика глаза. Улучшенный дизайн интраокулярных линз создавался совместно с ведущими российскими микрохирургами-офтальмологами.

Генеральный директор компании Денис Ключников подчеркнул, что эта продукция соответствует самым высоким международным стандартам. При этом российские врачи уже оценили качество искусственных хрусталиков, произведенных предприятием.

Всего инновации в области медицины на выставке "Иннопром" показали восемь предприятий. Например, одна из столичных компаний представила высокотехнологичные медицинские импланты для ортопедии, челюстно-лицевой и спинальной хирургии.