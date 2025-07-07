Москва предоставила льготу на аренду участка для фармкомпании

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичные власти предоставили льготу на аренду земельного участка производителю инновационных фармацевтических средств, заявила руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"Столичные предприятия со статусом промышленного комплекса могут получить пониженную ставку годовой арендной платы за землю, которая составляет 0,3% от кадастровой стоимости", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

Речь идет об участке на 6-й Радиальной улице в Восточном Бирюлеве общей площадью около 0,9 гектара, который предоставили медицинскому научно-производственному комплексу "Биотики".

Ранее фирма платила за аренду 1,16 миллиона рублей в год. После получения льготы сумма снизилась в пять раз до 232 тысяч рублей. Эта льгота поможет предприятию каждый год экономить около 1 миллиона рублей, поэтому оно сможет направить средства на собственное развитие, подчеркивала Соловьева.

"Биотика" имеет статус промышленного комплекса с 2017 года. На данный момент подобный статус уже получили 53 предприятия столицы, обеспечивая рабочими местами 63,6 тысячи человек. Это производители лифтов, продуктов питания, автомобилей и электроники, сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

"Для них действуют специальные налоговые условия: ставка по налогу на имущество снижена до 50%, земельный налог – до 20% от исчисленной суммы налога", – указал он.

По словам Грабузова, льготы сохраняются 10 лет подряд, если каждый год подтверждать статус промкомплекса.

Ранее пониженную ставку на аренду получило научно-производственное предприятие (НПП) "Темп" имени Ф. А. Короткова. НПП ранее оформило в аренду участок площадью почти 0,16 гектара на улице Правды. Благодаря снижению арендной платы компания сможет ежегодно экономить около 0,8 миллиона рублей.

