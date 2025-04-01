Завод по выпуску архитектурного стекла и стеклопакетов появится в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Зеленограде появится завод по выпуску архитектурного стекла и стеклопакетов площадью более 20 тысяч квадратов. Его возведут в районе Савелки в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта, рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. Его цитирует портал мэра и правительства столицы.

Площадь представленного городом участка по льготной ставке один рубль в год превысила четыре тысячи гектаров, уточнил Гарбузов, добавив, что благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда там организуют более 100 рабочих мест.

Кроме того, вблизи объекта расположатся еще три предприятия по выпуску строительной продукции.

Завод будет оснащен современным оборудованием для сортировки и переработки стекла. На автоматизированных линиях будут выполняться такие операции, как закаливание, термоупрочнение, обработка кромки и эмалирование стекла, а также производство триплекса и сборка стеклопакетов, включая структурные и с "зубом".

Ожидается, что ежегодный объем производства стеклопакетов составит 300 тысяч квадратных метров.

Весь производственный цикл, начиная с подготовки стройплощадки, взяли под контроль эксперты Мосгосстройнадзора. Глава ведомства Антон Слободчиков рассказал, что извещение о начале строительно-монтажных работ от застройщика было направлено в комитет в конце января 2024 года.

К настоящему моменту, по его словам, инспекторы провели уже семь выездных проверок, в ходе которых оценивали качество работ и применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации и архитектурно-градостроительному решению.

Строительство завода находится в активной фазе. Сейчас осуществляется установка основного металлического каркаса здания и силовой плиты пола. Параллельно с этим началась прокладка инженерных сетей и возведение подпорной стены.

По плану предприятие откроют в текущем году. Оно не только предоставит рабочие места для жителей округа, но и поможет сократить маятниковую миграцию. Решение таких социально значимых задач возможно благодаря сотрудничеству бизнеса и города.

С 2011 года в Москве появилось 290 новых производственных объектов, совокупная площадь которых составляет около трех миллионов квадратных метров. В частности, порядка 270 тысяч квадратных метров город ввел в эксплуатацию в прошлом году.

Например, в рамках городской программы, направленной на стимулирование развития рабочих мест в Зеленограде, были введены в эксплуатацию три корпуса технопарка "Алабушево". Общая площадь новых зданий составила 53,5 тысячи квадратных метров.