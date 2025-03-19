Столичное фармпредприятие подтвердило статус промышленного комплекса

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Расположенный в Зеленограде фармацевтический завод, являющийся одним из ведущих фармпредприятий России, подтвердил статус промышленного комплекса. Компании продолжат предоставлять налоговые льготы, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Сегодня предприятие производит широкий спектр лекарственных препаратов и вакцин в соответствии с международными стандартами качества", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

С начала года компания "Биннофарм Групп" выпустила свыше 890 тысяч упаковок лекарств, среди которых препараты для лечения почечной недостаточности, гемостатические средства, иммуномодуляторы, бронхолитические препараты и местные анестетики для российского и зарубежного рынков.

Для предприятия был снижен налог на имущество в два раза, а ставка арендной платы – в пять раз. Сэкономленные средства завод направляет на собственное развитие.

"Сегодня на площадке идет финальная подготовка к запуску производства препаратов на основе моноклональных антител против ревматоидного артрита и для лечения остеопороза. Первые партии лекарств поступят в гражданский оборот уже к концу 2025 – началу 2026 года", – сказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Ранее для реализации проекта был привлечен Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Помощь оказывалась в виде компенсации части процентов по инвесткредиту в размере 1,5 миллиарда рублей.

По словам корпоративного директора по производственной деятельности завода Анатолия Ягленко, производство запустят примерно через месяц. Для проекта потребовались масштабные вложения и возведение новых мощностей.

Ранее сообщалось, что с 2011 года в Москве появилось 290 новых производственных объектов, совокупная площадь которых составляет около 3 миллионов квадратных метров. В частности, порядка 270 тысяч квадратных метров город ввел в эксплуатацию в прошлом году.

