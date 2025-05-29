Москва предоставила льготу на аренду земли для промышленного комплекса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва в пять раз снизила арендную плату за земельный участок промышленного комплекса на севере города. Об этом сообщила глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"Город поддерживает столичные производства, в том числе предоставляет им пониженную ставку арендной платы за землю. Для промышленных комплексов она составляет 0,3% от кадастровой стоимости. Такую льготу, рассчитанную на 10 лет, предоставили научно-производственному предприятию "Темп" имени Ф. А. Короткова", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

По словам Соловьевой, с предприятием было заключено дополнительное соглашение к договору аренды участка площадью почти 0,16 гектара на улице Правды. Благодаря снижению арендной платы компания сможет ежегодно экономить около 0,8 миллиона рублей.

Это предприятие является одним из ведущих российских разработчиков гидромеханических и электронных агрегатов систем топливопитания и автоматического управления. На нем конструируется и производится оборудование для авиационной, морской и наземной техники.

"Сегодня в Москве свыше 50 предприятий имеют статус промышленного комплекса. Среди них – производители лифтов, продуктов питания, автомобилей, электроники и другой востребованной продукции. Для компаний действует специальный налоговый режим, позволяющий значительно сокращать финансовую нагрузку", – подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Ранее Сергей Собянин присвоил статус промкомплекса двум столичным предприятиям. Теперь кондитерский концерн "Бабаевский" и производитель авиационных двигателей "Салют" смогут воспользоваться налоговыми льготами. В частности, им стали доступны 50% от суммы налога на недвижимость, 20% от исчисленного налога на землю, аренда земли по ставке 0,3% от кадастровой стоимости участка.

