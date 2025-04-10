Сергей Собянин присвоил статус промкомплекса двум столичным предприятиям

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Кондитерский концерн "Бабаевский" и производитель авиационных двигателей "Салют" получили статус промкомплекса. Об этом сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Теперь эти предприятия смогут воспользоваться налоговыми льготами. В частности, им стали доступны 50% от суммы налога на недвижимость, 20% от исчисленного налога на землю, аренда земли по ставке 0,3% от кадастровой стоимости участка.

По словам главы города, присвоенный статус позволит предприятиям сэкономить значительные средства, которые можно направить на обновление и расширение производственных мощностей.

"Бабаевский" – одно из старейших кондитерских предприятий России. Основан в 1804 году как семейная мастерская Абрикосовых. Сегодня концерн производит больше 130 наименований кондитерских изделий. На предприятии работают свыше 1 400 человек", – подчеркнул Собянин.

Тем временем завод "Салют" обладает вековой историей. Предприятие является одним из самых крупных производителей авиационных двигателей в России. В настоящий момент там трудятся 8,6 тысячи человек. Производственные мощности предприятия позволяют выполнять все этапы производства.

Также градоначальник напомнил, что сейчас в столице функционируют 52 промышленных комплекса, на которых создано 62,5 тысячи рабочих мест.

Еще один столичный промкомплекс первым в РФ разработал особые медицинские кабели, рассказал ранее мэр. Предприятие изготавливает ультратонкие провода для нейро- и кардиостимуляторов, кабели для холтеровского мониторирования сердца. Как отметил Собянин, завод уже осуществил первые поставки новых изделий столичным производителям медоборудования.