Собянин: в Москве наладят серийный выпуск особых медицинских кабелей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Промкомплекс в Москве первым в РФ разработал особые медицинские кабели. Предприятие готовится к серийному выпуску, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, завод уже осуществил первые поставки новых изделий столичным производителям медоборудования. Это ультратонкие провода для нейро- и кардиостимуляторов, кабели для холтеровского мониторирования сердца.

"Новинки отличаются прочностью и надежностью при минимальных размерах. К примеру, токопроводящие жилы для нейро- и кардиостимуляторов толщиной сопоставимы с человеческим волосом", – пояснил Собянин, добавив, что изделия созданы по программе импортозамещения.

В 2022 году завод сделал кабель для искусственного сердца, который обеспечивает питание и стабильную работу устройства, а также позволяет контролировать параметры пультом управления.

Мэр отметил, что статус промышленного комплекса снизил налоговую нагрузку на компанию. Кроме того, льготный инвесткредит позволил расширить парк производственного оборудования.

Вместе с тем столичные предприятия химической промышленности увеличивают производство и успешно обеспечивают рынок необходимыми товарами. Предприятия расширяют производство и создают новую продукцию благодаря поддержке городских властей. В настоящий момент она включается в себя свыше 20 инструментов.