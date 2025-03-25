Столичная химическая промышленность увеличивает производство

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичные предприятия химической промышленности увеличивают производство и успешно обеспечивают рынок необходимыми товарами. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова.

По словам главы ведомства, предприятия расширяют производство и создают новую продукцию благодаря поддержке городских властей. В настоящий момент она включается в себя свыше 20 инструментов.

"В минувшем году индекс промпроизводства химических веществ и продуктов в Москве вырос на 14,5% по сравнению с 2023-м, а в январе этот показатель увеличился на 34,1% год к году. Сегодня в секторе работает более 260 предприятий с общим штатом свыше 25 тысяч специалистов", – отметил Гарбузов.

Предприятия занимаются выпуском мыла, а также средств для стирки, уборки и полировки. Кроме того, они производят парфюмерию и косметику, краски, лаки и химические волокна. Одно из них – научно-производственное предприятие "Нефтехимия" – уже 30 лет производит полипропилен.

В ассортименте изготовителя насчитывается 50 видов полимеров, которые применяются в производстве посуды и кухонных принадлежностей, детских игрушек, а также волокон, нитей, нетканых материалов, упаковки, канцелярских товаров и автозапчастей.

В прошлом году в ассортименте появилось восемь новых видов, один из которых обладает высоким уровнем текучести расплава. Благодаря этому свойству из материала можно производить изделия бытового и технического назначения сложной формы с тонкими стенками.

Помимо этого, компания "Поли-Р" предлагает широкий ассортимент лакокрасочных материалов для ремонта. С конца 2021 года предприятие занимается разработкой собственных рецептур лаков и красок. Основное внимание уделяется производству красок на водной основе. При этом в прошлом году завод значительно нарастил выпуск продукции, выпустив более 18 тысяч банок лакокрасочных покрытий.

В прошлом году оборот столичных производителей химической продукции составил 289 миллиардов рублей, что на 14,7% превысило показатель 2023-го в сопоставимых ценах.

Как рассказала заммэра Мария Багреева, лидерами роста сектора оказались производители средств защиты для растений. За год их оборот вырос в 3,2 раза, до 8,8 миллиарда рублей.

Кроме того, почти в 2,2 раза, до 1,7 миллиарда рублей, увеличилась выручка производителей химических волокон. На 19% вырос оборот предприятий, выпускающих химвещества для промышленных и медицинских изделий, а также красители, пластмассу и синтетический каучук.