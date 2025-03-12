Поставки высокотехнологичных товаров из Москвы во Вьетнам выросли в шесть раз

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Объем поставок продукции приборостроения и микроэлектроники из Москвы во Вьетнам увеличился в шесть раз за последние десять месяцев прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, его слова передает портал мэра и правительства столицы.

Гарбузов рассказал, что столичные предприятия производят высокотехнологичные товары, которые соответствуют международным стандартам и пользуются спросом у иностранных партнеров. Самой востребованной продукцией является запоминающие, неоптические измерительные и контрольные приборы, а также инструменты для измерения и контроля расхода жидкости.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики связал увеличение экспорта высокотехнологичной продукции во Вьетнам с расширением производственных мощностей столичных заводов, а также с улучшением технологических процессов и логистики.

С 2019 года центр "Моспром" помогает столичным предприятиям выходить на международные рынки. Один из самых эффективных инструментов поддержки – байерская программа, которая позволяет предпринимателям принимать участие в зарубежных отраслевых выставках и деловых сессиях, а также в b2b- и b2g-встречах с потенциальными партнерами.

Такая мера поддержки помогает расширять географию поставок, налаживать деловые контакты и привлекать инвестиции. Благодаря этому московские компании укрепляют свои позиции за границей и наращивают экспортный потенциал.

Кроме того, столичным предпринимателям оказывает поддержку государство. Например, информационная, финансовая, страховая и логистическая помощь предоставляется компаниям в рамках нацпроекта "Экспорт". Благодаря этой программе была создана цифровая платформа "Мой экспорт", где представители бизнеса могут получить бесплатную консультацию экспертов и помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах.

Ранее стало известно, что несырьевой неэнергетический экспорт Москвы по итогам января – октября 2024 года в страны Северной Африки вырос на 16,4%. Приоритетными направлениями стали машино- и приборостроительная отрасли промышленности, микроэлектроника, а также пищевое производство. Кроме того, перспективным считается более тесное сотрудничество с Марокко в химической, кабельной и пищевой отраслях.

