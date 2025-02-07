Столичные производители нарастили экспорт в страны Северной Африки на 16,4%

Фото: Евгений Самарин/портал мэра и правительства Москвы

Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы по итогам января–октября 2024 года в страны Северной Африки вырос на 16,4%, пишет портал мэра и правительства города со ссылкой на руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова.

"Приоритетными направлениями московского экспорта в Египет являются машино- и приборостроительная отрасли промышленности, микроэлектроника, а также пищевое производство", – сказал он.

Кроме того, перспективным считается более тесное сотрудничество с Марокко в химической, кабельной и пищевой отраслях. Расширение ассортимента продукции, по словам Гарбузова, является важным шагом для укрепления позиций промышленников города в этой части африканского континента.

Ранее сообщалось, что предприятия Москвы в целом увеличили поставки промышленной продукции в африканские страны на 20,8%. Больше всего экспортерам интересно сотрудничество с Марокко, Египтом, ЮАР, Нигерией и Алжиром.

Поставки приборостроительной продукции в страны Африки выросли на 16%, а экспорт товаров сферы фармацевтики и медтехники увеличился на 18%.

