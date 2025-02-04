Индия подписала контракт с Россией на закупку противокорабельных крылатых ракет

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Индия заключила контракт с Россией на закупку противокорабельных крылатых ракет. Министерство обороны республики рассказало о соглашении в социальной сети X.

Документ был подписан в Нью-Дели в присутствии замглавы Минобороны Раджеша Кумара Сингха. Страна сможет таким образом увеличить боевые возможности подводного флота ВМФ.

При этом в ведомстве не уточнили название ракет.

Индия является естественным партнером и союзником России на протяжении десятилетий, заявлял ранее Владимир Путин. По его словам, за это время между двумя государствами сложились уникальные по своему качеству и уровню доверия отношения.

Российская сторона готова наращивать экспорт удобрений в Индию, а также поставки нефти и сжиженного природного газа, отмечал Путин. По его словам, Москва развивает отношения с Нью-Дели по всем направлениям: экономика, энергетика и прочие сферы.