Володин сообщил, что посетит Индию

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в воскресенье, 2 февраля, отправится в Индию. Там он намерен принять участие в важных встречах и переговорах, сообщил парламентарий в своем телеграм-канале.

"К ночи будем в Нью-Дели, завтра запланированы важные встречи и переговоры. Во вторник с утра посетим один из штатов, а во второй половине дня, надеюсь, будем уже дома", – рассказал политик.

Володин также обратил внимание, что попытки США и Евросоюза изолировать Россию от всего мира не увенчались успехом, назвав Индию стратегическим партнером страны. По словам парламентария, российская сторона связана с этим государством многолетними отношениями, основанными на доверии и взаимовыгодном сотрудничестве.

Председатель ГД указал на необходимость продолжать работать над развитием контактов по всем направлениям. По его словам, в рамках этой поездки он попытается активизировать взаимодействие на парламентском уровне.

Официальный визит парламентария в Индию должен был состояться в декабре 2024 года, но был перенесен из-за положительного теста на коронавирус. При этом тогда Госдума сразу согласовала новые даты для визита председателя нижней палаты парламента в страну.

