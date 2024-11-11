Премьер-министр Индии Моди заявил, что с нетерпением ждет продолжения общения с Путиным

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Глава правительства Индии Нарендра Моди с нетерпением ждет продолжения общения с Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время беседы с первым зампредом кабмина РФ Денисом Мантуровым, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу канцелярии премьер-министра.

"Премьер-министр передал наилучшие пожелания президенту Путину", – отметили также в пресс-службе.

В рамках встречи Моди и Мантуров обсудили укрепление индийско-российских отношений в различных сферах, в том числе в экономике, энергетике и торговле.

Индия является естественным партнером и союзником России на протяжении десятилетий, подчеркнул ранее Путин. За это время между двумя государствами сложились уникальные по своему качеству и уровню доверия отношения. Российская сторона готова наращивать экспорт удобрений в Индию, а также поставки нефти и сжиженного природного газа, отметил президент.