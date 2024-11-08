Путин назвал Индию естественным партнером и союзником РФ на десятилетия

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Индия является естественным партнером и союзником России на протяжении десятилетий. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Думаю, что всем хорошо известно, какую роль сыграл Советский Союз, Россия в обретении Индией своей независимости, как мы поддерживали индийский народ на протяжении десятилетий", – напомнил президент РФ.

Он добавил, что за это время между двумя государствами сложились уникальные по своему качеству и уровню доверия.

Российская сторона готова наращивать экспорт удобрений в Индию, а также поставки нефти и сжиженного природного газа, отметил Владимир Путин. По его словам, Москва развивает отношения с Индией по всем направлениям: экономика, энергетика и прочие сферы.

Путин подчеркнул, что видение развития отношений России и Индии строится исходя из сегодняшних реалий. Так, товарооборот двух стран уже приблизился к отметке в 60 миллиардов долларов.

Кроме того, продолжаются и совместные с РФ разработки в интересах безопасности Индии. К примеру, на вооружении индийской армии находится немало российской техники.

Во время прошедшего в Казани саммита БРИКС индийский премьер-министр Нарендра Моди пригласил Владимира Путина посетить 23-й ежегодный саммит глав России и Индии, который пройдет в следующем году.

В июле этого года Владимир Путин вручил Моди высшую государственную награду России – орден Святого апостола Андрея Первозванного. По словам российского лидера, за десять лет работы Моди во главе индийского правительства отношения двух стран приобрели характер особо привилегированного стратегического партнерства.