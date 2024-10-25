Моди рассказал Шольцу о впечатлениях от встречи с Путиным

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди поделился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным, а также с украинскими властями. Его слова передал индийский заместитель министра иностранных дел Викрам Мисри, сообщает Reuters.

По его словам, лидеры двух стран обсуждали вопросы, связанные с ситуацией на Украине и в Западной Азии. Дипломат также указал на то, что индийская сторона, сохраняя нейтралитет, желает скорейшего завершения конфликта на Украине, а также выступает за дипломатическое урегулирование ситуации.

Одни из самых влиятельных глав государств – членов Содружества Наций – Моди и президент ЮАР Сирил Рамапоса – предпочли саммит БРИКС встрече стран британского объединения, уточняли ранее СМИ. Они пропустили мероприятие, проходящее до 26 октября в Самоа.

Моди после переговоров с Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани улетел на встречу с канцлером ФРГ. Отмечалось, что главными темами их общения станут вопросы военно-технического сотрудничества. В частности, интерес для Индии представляет сфера безопасности в морском пространстве.

