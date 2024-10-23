Премьер Индии Моди покинул саммит БРИКС ради встречи с Шольцем

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Индийский премьер-министр Нарендра Моди покинул саммит БРИКС в Казани, чтобы провести встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщает "Лента.ру".

Ожидается, что главными темами в ходе общения политиков окажутся вопросы военно-технического сотрудничества. В частности, интерес для Индии представляет сфера безопасности в морском пространстве. Визит Моди в Германию будет проходить три дня.

Ранее СМИ писали, что одни из самых влиятельных глав государств – членов Содружества Наций – Моди и президент ЮАР Сирил Рамапоса – предпочли саммит БРИКС встрече стран британского объединения. Они в этом году планируют пропустить мероприятие, проходящее до 26 октября в Самоа.