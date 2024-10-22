Моди пригласил Путина посетить Индию в 2025 году

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Индийский премьер-министр Нарендра Моди пригласил Владимира Путина посетить 23-й ежегодный саммит (глав России и Индии. – Прим. ред.), который пройдет в Индии в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба индийского МИД.

В министерстве уточнили, что прошедшая в рамках саммита БРИКС в Казани встреча лидеров Индии и России была второй в этом году.

Последний раз Моди прилетал в Москву 8 июля для переговоров с российским президентом. Тогда же Путин пригласил премьера Индии на саммит БРИКС.

Кроме того, в рамках визита глава государства вручил Моди высшую государственную награду страны – орден Святого апостола Андрея Первозванного. На церемонии награждения в Кремле он объяснил это искренней признательностью за вклад, который индийский премьер вносит в укрепление дружбы и взаимопонимания между Москвой и Нью-Дели.

Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. По словам Владимира Путина, уже 30 стран готовы присоединиться к объединению, чтобы в той или иной степени начать сотрудничать.

