Оборот столичных производителей одежды в 2024 году вырос на 42%

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Оборот московских производителей текстильных изделий и одежды за 2024 год вырос на 42% по сравнению с показателями 2023 года, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, столичные фирмы продолжают развивать свой бизнес, занимая ниши, освободившиеся после ухода иностранных брендов. В частности, за прошлый год компании заработали более 226 миллиардов рублей.

"На производителей текстильных изделий и одежды приходится почти 3% оборота обрабатывающей промышленности Москвы без учета нефтегазового сектора и почти 18% от общего оборота отрасли в России", – сказала Багреева.

Кроме того, около 77% от оборота отрасли представлены производителями одежды – за год они заработали 174,1 миллиарда рублей, увеличив свою выручку на 35%. Еще 52 миллиарда рублей заработали фирмы, выпускающие изделия из текстиля. Их годовой оборот, в свою очередь, вырос на 74%.

Главным образом рост отрасли обеспечили малые предприятия, так как их годовая выручка достигла 114,1 миллиарда рублей, прибавив 81%. Кроме того, доля малых фирм в общей отрасли достигла более половины, увеличившись на 11%. За прошлый год крупные и средние предприятия смогли заработать 112 миллиардов рублей, что на 17% больше показателей 2023 года.

В целом объем промышленного производства в Москве в январе 2025 года вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обрабатывающие предприятия нарастили выпуск продукции на 10,7%. В результате городские фирмы стали создавать больше продуктов питания, бумаги, химизделий, лекарств, электрооборудования и других товаров.

