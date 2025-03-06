Пищевое производство построят на севере Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На севере Москвы начинается реализация масштабного инвестиционного проекта (МаИП) – строительство пищевого производства. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что с 2022 года инвесторы, которые готовы создавать в столице производства, могут получить землю для строительства за один рубль в год. Это позволяет предпринимателям снизить затраты на создание рабочих мест и в короткие сроки наладить выпуск важной продукции.

На севере города инвестор построит комплекс по изготовлению продуктов питания, на котором смогут трудиться 400 человек. Для этих целей столица предоставила ему в аренду участок площадью 1,6 гектара по льготной ставке. Инвестиции в проект составят 1,5 миллиарда рублей, рассказал Ефимов.

Всего в рамках МаиП для строительства пищевых производств в Москве выделено порядка 120 гектаров земли. Некоторые участки предоставлены для создания пищевого кластера, формируемого в Краснопахорском районе ТиНАО.

В данный момент на разных стадиях реализации находятся 16 проектов строительства пищевых производств в рамках МаИП, часть из которых появится в рамках пищевого кластера. Там построят распределительный центр мясокомбината, предприятия по выпуску хлебобулочных, молочных, кондитерских изделий, напитков и готовых блюд, что позволит создать более девяти тысяч рабочих мест, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Инвестор масштабного проекта – ООО "РБЕ". Эта организация имеет собственные мощности в Москве и Санкт-Петербурге. Она обеспечивает блюдами и полуфабрикатами пассажирские высокоскоростные поезда, а также различные предприятия по всей России.

По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, выделенный участок находится по адресу Коровинское шоссе, владение 17. Договор аренды для реализации проекта заключили с инвестором на пять лет – за это время должно завершиться возведение предприятия. Площадь будущего здания составит 20 тысяч квадратных метров, уточнил он.

Ранее сообщалось, что оборот производителей продуктов питания в Москве по итогам 2024 года вырос на 10,3%, составив 807,1 миллиарда рублей. Почти 22% всего оборота обеспечили производители мясной продукции, около 15% – заводы, хлебобулочные и мучные кондитерские предприятия, свыше 12% – производители молочной продукции, уточняла руководитель экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.