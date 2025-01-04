Собянин рассказал об обеспечении продовольственной безопасности Москвы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Ежегодно Москва потребляет около 13,1 миллиона тонн продуктов питания. В связи с этим одной из приоритетных задач правительства Москвы является обеспечение продовольственной безопасности столицы, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Он обратил внимание, что открытая стратегия развития города включает комплексную поддержку бизнеса и производителей. На протяжении более 10 лет власти Москвы работают над обеспечением максимально комфортных условий для поставщиков продовольствия со всей страны.

В частности, в столице была создана и продолжает развиваться логистическая инфраструктура для оптовых предприятий, которые занимаются поставками продовольственных товаров. В городе работают современные склады с офисами управления поставками и шоурумами, что создает возможности для организации небольших производств, которые постепенно вытесняют традиционные базы.

Москва также поддерживает формирование крупнейшей в России инфраструктуры многоформатной розничной торговли продовольствием. Речь идет о сетевом ритейле, фирменных магазинах производителей продовольствия и розничных рынках.

На данный момент поставки в Москву осуществляют производители из 78 российских регионов. При этом 30 регионов из них работают по долгосрочным контрактам.

Российские производители полностью закрывают потребность столицы в таких продуктах как сахар, растительное масло и гречка. При этом доля отечественного мяса и мясопродуктов на московском рынке выросла с 56% до 93%, рыбы и рыбопродуктов – с 60% до 83%, молочной продукции – с 68% до 88%, а овощей – с 59% до 70%.

Из числа зарубежных государств стратегическим партнером Москвы по поставкам продовольствия является Белоруссия. С этой страной столица работает в едином экономическом пространстве.

При этом с 2016 года в городе развивают проект круглогодичных межрегиональных ярмарок и ярмарок выходного дня. С учетом высокого спроса на рыбную продукцию среди москвичей, было принято решение о создании двух специализированных рыбных рынков "Москва на волне", общая площадь которых превысила 7 тысяч квадратных метров.

В городе также проводятся такие гастрономические фестивали, как "Москва на волне. Рыбная неделя" и "Вкусы России". Для жителей столицы эти мероприятия становятся возможностью попробовать вкусы со всей страны, а для производителей – прорекламировать свою продукцию, установить прямой контакт с крупными покупателями.

На этом фоне Москва сохраняет за собой роль одного из крупнейших центров пищевой промышленности России. В городе работает около 320 предприятий со штатом, близким к 65 тысячам человек. Столичные компании изготавливают хлебобулочные, кондитерские, мясные, молочные и прочие качественные и востребованные изделия. При этом многие из них были созданы и продолжают развиваться при поддержке правительства города.

Так, за счет программы льготного инвестиционного кредитования, которая реализуется Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства, столичное предприятие по дозреванию фруктов и ягод "Спелые фрукты" сумело привлечь три миллиарда рублей на закупку высокотехнологичных сортировочных и фасовочных линий. Кроме того, были приобретены специальные камеры, внутри которых имитируются климатические условия стран происхождения.

Вместе с тем компания "ПК "ЭЛИТГРУПП ИНВЕСТ" строит в Москве завод, площадь которого превышает 40 тысяч квадратных метров. В нем будут созданы цеха по изготовлению мясных консервов из говядины, свинины, курицы, индейки и мясорастительных консервов, а их мощность составит около шести миллионов банок в месяц. Кроме того, на предприятии появятся свыше 400 рабочих мест. При поддержке столицы предприятие привлекло льготный инвесткредит на сумму более 3 миллиардов рублей.

Новым масштабным проектом станет формирование крупного пищевого кластера в ТиНАО. Его площадь составит 170 гектаров. Планируется, что там возведут более 800 тысяч квадратных метров производственных площадей и создадут около 11,4 тысячи рабочих мест. При этом частные инвестиции приблизятся к 90 миллиардам рублей.

Некоторые предприятия кластера планируется построить в рамках масштабных инвестиционных проектов. В целях их создания город предоставил более 96 гектаров земли по льготной ставке один рубль в год. На них появятся распределительный центр мясокомбината, а также предприятия по выпуску хлебобулочных, молочных, кондитерских изделий и готовых блюд.

Пищевая промышленность остается крупнейшим бенефициаром московских налоговых льгот. Статус промышленного комплекса смогли получить 24 столичных производителя продуктов питания. Это дает им возможность платить региональный налог на прибыль по ставке 13,5% вместо общих 17%. Также такая позиция вдвое уменьшает для них налог на имущество. При этом земельный налог снижается на 80%, а ставка арендной платы за землю сокращается в пять раз, достигая 0,3% от кадастровой стоимости участка.

На фоне всех этих мер поддержки объем производства пищевой промышленности в Москве в январе – сентябре 2024 года составил 582,2 миллиарда рублей, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля этого сегмента в общем объеме обрабатывающих производств Москвы без учета нефтегазового сектора составила 11,2%.