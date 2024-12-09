Оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 10,5% с начала 2024 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В январе – сентябре 2024 года объем производства пищевой промышленности в Москве составил 582,2 миллиарда рублей, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Почти 22% из этого объема, или 125,8 миллиарда рублей, приходится на мясокомбинаты. Свыше 14%, или 82,8 миллиарда рублей, заработали заводы, выпускающие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, и почти столько же – 82,4 миллиарда рублей – производители молочной продукции", – рассказала заммэра столицы Мария Багреева.

По ее словам, спрос в сегменте поддерживает ретейл и растущий сектор общественного питания, а городская поддержка производителей помогает им развивать площадки, расширять ассортимент и повышать качество товаров.

В период с января по сентябрь 2024 года доля пищевой промышленности в общем объеме обрабатывающих производств Москвы без учета нефтегазового сектора составила 11,2%. При этом столица обеспечивает 6,1% от общего объема пищевой промышленности в России.

В тройке лидеров по динамике роста в третьем квартале 2024 года оказались компании, специализирующиеся на производстве масложировой продукции. Их оборот увеличился на 78%, достигнув 0,9 миллиарда рублей.

Мукомольные предприятия также продемонстрировали значительный рост, заработав 11,2 миллиарда рублей, что на 63,3% больше, чем в предыдущем году. Производители напитков показали положительную динамику, увеличив оборот на 39,3%, до 64,1 миллиарда рублей.

"Так, по итогам трех кварталов 2024-го столичные фабрики изготовили в два раза больше рыбных изделий, более чем на 8% – мясных, почти на 9% – молочной продукции, на 6% – хлебобулочных и кондитерских изделий. Отгрузка составила почти 535 миллиардов рублей, что на 18% больше показателей аналогичного периода 2023 года", – уточнил заммэра Максим Ликсутов.

Между тем столичные фабрики с января по октябрь 2024 года увеличили производство моющих, чистящих, парфюмерных и косметических средств на 13,2%. Так, в Москве выпустили более 1,2 тысячи тонн твердого мыла и свыше 3,6 тысячи тонн жидкого, а также около 27,8 тысячи тонн моющих средств. В столице действуют более 30 предприятий, которые производят косметические, уходовые и гигиенические средства, а также духи для взрослых и детей.