Оборот высокотехнологичных производств столицы увеличился в 2,4 раза за 9 месяцев 2024-го

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Оборот высокотехнологичных производств столицы увеличился в 2,4 раза за 9 месяцев 2024 года и составил 854 миллиарда рублей. Таким образом, показатели выросли в 2,4 раза с аналогичного периода прошлого года, заявила глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Причем более 51% – почти 439 миллиардов рублей – обеспечили производители компьютеров и периферийного оборудования, отметила она. Высокотехнологичные производства, по словам Багреевой, являются одним из самых быстрорастущих секторов столичной промышленности.

"Активная поддержка города способствует тому, что компании разрабатывают и выводят на рынок инновационные изделия, которые пользуются спросом у предприятий большинства сфер экономики Москвы", – сказала она.

Значительную долю в 16,4% в отраслевом обороте занимают компании, специализирующиеся на выпуске контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов, а также часов. Еще 11,6% приходится на производителей элементов электронной аппаратуры и печатных схем. В свою очередь, 9,3% составил оборот предприятий, выпускающих коммуникационное оборудование, а 8,3% – бытовую электронику.

При этом последние стали лидерами роста по итогам трех кварталов текущего года, так как их оборот вырос в 59 раз. Компании по выпуску компьютеров и периферийного оборудования показали рост в 4,1 раза, коммуникационного оборудования – в 3,3 раза, элементов электронной аппаратуры и плат — в 2 раза.

Тем временем оборот малых предприятий за соответствующий промежуток времени составил 357,3 миллиарда рублей, увеличив, таким образом, долю в отрасли до 41,8%.

Вместе с тем доля производителей компьютеров, электронных и оптических изделий в общем обороте обрабатывающих производств Москвы составила 16,5%. Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, выпуском таких продуктов занимаются около 370 промышленных предприятий, на которых трудятся более 30 тысяч человек.

"По итогам трех кварталов 2024-го высокотехнологичные предприятия столицы увеличили производство на 107,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отгрузка заказчикам выросла на 40%" – подчеркнул вице-мэр.

Он уточнил, что поставка компьютеров и периферийного оборудования выросла на треть, коммуникационного оборудования – более чем вдвое, отгрузка контрольно-измерительных и навигационных приборов увеличилась на 32%, а бытовой электроники – в 2,5 раза.

В Москве также увеличилось производство продуктов питания. Так, за девять месяцев 2024 года в городе в два раза увеличился выпуск рыбных изделий, более чем на 8% – мясных, почти на 9% – молочной продукции, на 6% – хлебобулочных и кондитерских изделий.

При этом за третий квартал предприятия отгрузили товаров почти на 535 миллиардов рублей, что на 18% больше, чем за такой же период 2023 года. Кроме того, в этот промежуток времени в городе изготовлено порядка 370 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий, около 228 тысяч тонн колбасных изделий, свыше 112 тысяч тонн шоколада, более 35 тысяч тонн рыбных изделий и 13 тысяч тонн сыра.