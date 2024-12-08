Предприятия Москвы увеличили производство мыла и косметики на 13%

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичные фабрики с января по октябрь 2024 года увеличили производство моющих, чистящих, парфюмерных и косметических средств на 13,2%. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова.

Так, Москве выпустили более 1,2 тысячи тонн твердого мыла и свыше 3,6 тысячи тонн жидкого, а также около 27,8 тысячи тонн моющих средств.

Гарбузов уточнил, что отгрузка заказчикам увеличилась на 17% и превысила 68,5 миллиарда рублей.

За 10 месяцев фабрики выпустили около 23,8 миллиона средств для макияжа губ и глаз, более 28,8 миллиона средств для ухода за кожей лица и порядка 30,7 миллиона средств для ухода за кожей тела.

В столице действуют более 30 предприятий, которые производят косметические, уходовые и гигиенические средства, а также духи для взрослых и детей.

Столичные власти предоставляют фабрикам различные меры поддержки. Например, фабрика "Свобода" получила льготный инвестиционный кредит в размере 420 миллионов рублей. Полученные средства предприятие направило на приобретение производственного оборудования.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил правила обязательной маркировки отдельных видов косметики и бытовой химии, бакалейной продукции, а также смазочной материалов моторной жидкости. Правительство считает, что это поможет бороться с подделками на рынке.