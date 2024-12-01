Обязательную маркировку косметики и бакалеи ввели на российском рынке

Фото: 123RF/cihankyn

Кабмин утвердил правила обязательной маркировки отдельных видов косметики и бытовой химии, бакалейной продукции, а также смазочной материалов моторной жидкости. Об этом сообщил ТАСС.

"Обязательная регистрация в государственной системе ["Честный знак"] для участников рынка начинается с 1 марта 2025 года", – говорится в сообщении.

Уточняется, что маркировка будет поэтапно введена с 1 мая по 1 октября 2025 года для отдельных видов косметической продукции и бытовой химии, а для бакалеи – с 1 мая по 1 июля 2025 года.

Для автомобильных жидкостей маркировка будет введена с 1 сентября 2025 года.

В правительстве добавили, что ранее эти отрасли показали возможности к внедрению государственной системы маркировки.

Кроме того, ранее правительство расширило перечень товаров, которые нельзя будет купить по истечении срока годности. К ним теперь относятся корма для животных, консервы, растительное масло.