Кабмин расширил число товаров, которые не получится продать просроченными

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Российское правительство расширило перечень товаров, которые нельзя будет купить по истечении срока годности. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на соответствующее распоряжение.

По данным властей, касса будет автоматически блокироваться, когда в "Честном знаке" не окажется данных о маркировке товара, когда он будет запрещен к продаже или когда у него истечет срок годности.

Правительство установило, что с 1 сентября 2025 года под маркировку будут подпадать ветеринарные препараты и велосипеды, с 1 октября – безалкогольное пиво, красная и черная икра, с 1 марта 2026 года – корма для животных, с 1 мая того же года – растительное масло, а с 1 апреля – консервы.

С 1 сентября 2024 года кассы магазинов уже блокируют просроченную и фальсифицированную воду и молочную продукцию. Ряд торговых сетей начали это делать заранее.

До этого в Минпромторге РФ предложили ввести маркировку еще и на чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн, а также специи, сухие заготовки для бульонов и прочие виды бакалеи.

