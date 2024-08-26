Минпромторг РФ предложил ввести маркировку чипсов и соусов

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Российский Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку отдельных видов бакалейной продукции с 1 марта 2025 года. Проект постановления правительства РФ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.

В документе указано, что регистрация всех участников оборота в системе "Честный знак" начнется с 1 марта следующего года. С 1 мая производители и импортеры станут наносить коды на чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн, с 1 июля – на соусы, специи, кубики и другие сухие заготовки для приготовления бульонов, а также уксус и его заменители. Эксперимент по маркировке этих видов бакалеи начался 1 июля текущего года и продлится до 28 февраля следующего.

Согласно данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором госсистемы маркировки "Честный знак", в пилоте уже участвуют 48 компаний – 44 производителя и 4 импортера. Необходимость введения маркировки в ЦРПТ объяснили высоким уровнем нелегального оборота.

По информации НИУ ВШЭ, порядка 30% товаров бакалеи, которые включили в эксперимент, находятся в нелегальном обороте, уточнили в операторе.

В свою очередь, замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов отметил важность того, что маркировка не вызовет роста цен. По его словам, ни в одной из 17 товарных групп ее вклад в себестоимость не превысил 1% за шесть лет. Это подтверждают сами участники рынка и НИФИ Минфина. Кроме того, свыше четверти производителей и импортеров указанной продукции уже знакомы с системой маркировки и работают в ней, подчеркнул Юсупов.

Ранее сообщалось, что в России может появиться цифровая маркировка всей переработанной пищевой продукции. Это позволит отслеживать и блокировать опасный товар на кассах. Приоритет предлагается отдавать маркировке продукции, которая используется в рыбных, мясных и овощных консервах. Также правила могут распространиться на готовые фасованные блюда, продающиеся в доставке и магазинах. Исключениями станут рестораны и кафе.