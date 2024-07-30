Депутат Леонов: маркировка о вреде энергетиков будет преследовать воспитательные цели

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Заметная маркировка о вреде энергетиков может помочь оградить подростков от их потребления. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил ввести для энергетиков и тонизирующих батончиков маркировку о потенциальном вреде здоровью, которая бы занимала не менее 20–30% от площади упаковки. Соответствующее обращение он направил в Минздрав РФ. По словам парламентария, употребление энергетиков и тонизирующих шоколадных батончиков опасно развитием диабета, ожирения, а также болезней сердца, почек и печени.

В Госдуме это предложение поддержали.



Сергей Леонов зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Вся вредная продукция, по крайней мере алкоголь, табак, вейпы и энергетики, должны содержать соответствующую маркировку, чтобы люди понимали, что они употребляют достаточно опасные вещества.

Вместе с тем Леонов считает, что маркировка вряд ли остановит взрослое население от употребления, однако будет преследовать воспитательные цели.

"Снизить потребление маркировка вряд ли сможет, по крайней мере у взрослого. Поэтому в этом отношении маркировка преследует только воспитательные цели. Ну и, вероятно, что родители не дадут своим детям энергетик либо батончик, потому что там написано о вреде. По крайней мере, детей мы в этом смысле обезопасим", – указал парламентарий.

В целом депутат придерживается мнения, что решать проблему вредных продуктов нужно в беседе с подростками.



Сергей Леонов зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Если родители, школа и общество говорят, что это вредно, то человек вырастает и понимает, что ему надо сохранять свое здоровье. Это вопрос пропаганды и воспитательный процесс.

Ранее Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продажу алкоголя в пределах 500 метров от пляжей. По словам парламентария, нахождение в таких местах в алкогольном опьянении, особенно на жаре и солнце, создает угрозу для здоровья.