Депутат Милонов предложил увеличить надпись о вреде энергетиков

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Депутат ГД Виталий Милонов предложил ввести обязательную маркировку энергетиков и тонизирующих батончиков надписями о потенциальном вреде здоровью, которая бы занимала не менее 20–30% от площади упаковки. Свое обращение он направил в Минздрав РФ, отмечает RT.

"Согласно последним научным и медицинским исследованиям, увлечение энергетиками, тонизирующими шоколадными батончиками и иной подобной снедью вызывает ожирение, диабет, болезни сердца, почек и печени", – отметил парламентарий.

По его словам, энергетики в различных формах могут нанести вред, сопоставимый с алкоголем и табаком одновременно.

Ранее депутаты Госдумы уже внесли законопроект о запрете розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним. В 65 субъектах России уже действуют законы, которые устанавливают подобные ограничения, однако на федеральном уровне вопрос все еще не решен.

