В РФ предложили маркировать продукты с пальмовым маслом предупреждением об их вреде

Фото: depositphotos/tristantan71

Руководитель Центра здорового образа жизни Ирина Писарева предложила маркировать продукты, содержащие пальмовое масло, по такому же принципу, как и пачки сигарет. С такой инициативой она обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, сообщает RT.

Она призвала размещать на упаковке надпись, предупреждающую потребителя о влиянии такой продукции на его здоровье.

Писарева назвала борьбу за сохранение населения, здоровье и благополучие людей одной из целей, обозначенных в указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". При этом она с сожалением заметила, что для некоторых производителей питания достижение финансовых показателей и личное обогащение важнее, чем здоровье граждан.

По словам нутрициолога, есть множество исследований и заключений экспертов, доказывающих вред пальмового масла. Как она считает, потребители должны знать об этом.

Она предположила, что надпись "Чрезмерное употребление продуктов, содержащих пальмовое масло, может привести к опасным заболеваниям" наряду с введенной ответственностью может заставить задуматься производителей и снизить количество используемого суррогата.

Ранее Володин на пленарном заседании предложил депутатам подумать над введением уголовной ответственности для предприятий, использующих при производстве продуктов питания заменители, в том числе пальмовое масло.

До этого Роскачество выявило пальмовое масло в молочной продукции российских производителей. Специалисты пришли к выводу, что с прошлогодней проверки нарушения устранили только 11 из 27 брендов. Лучше всего дела обстоят в сегменте сметаны, а хуже – в сегменте сгущенного молока.