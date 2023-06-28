Володин предложил наказывать производителей за использование пальмового масла в продуктах

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в среду предложил депутатам подумать над введением уголовной ответственности для предприятий, использующих при производстве продуктов питания заменители, в том числе пальмовое масло. Об этом сообщает ТАСС.

"Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители. Понятно, что они дешевле, прибыли больше, но, с другой стороны, это вред для здоровья", – сказал парламентарий.

Ранее Роскачество выявило пальмовое масло в молочной продукции российских производителей. Специалисты пришли к выводу, что с прошлогодней проверки нарушения устранили только 11 из 27 брендов. Лучше всего дела обстоят в сегменте сметаны, а хуже – в сегменте сгущенного молока.

Как объясняет нутрициолог Екатерина Маслова, основная проблема пальмового масла заключается в том, что на производстве оно проходит специальную химическую обработку. Это позволяет продлить срок годности продукта, но приводит к образованию вредных трансжиров.

