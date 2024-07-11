В ГД внесен законопроект о запрете курения на остановках и у магазинов

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Группа депутатов Госдумы, которую возглавил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, внесла в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий введение запрета на курение на остановках, у магазинов и организаций, находящихся в многоквартирных домах. Документ был опубликован в электронной базе ГД.

Авторы проекта обратили внимание, что в настоящий момент закон запрещает курить на станциях метро, а также в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов и аэропортов.

Парламентарии подчеркнули, что на остановках общественного транспорта, которые находятся на открытом воздухе, подобные запреты на действуют. В связи с этим курящие люди вызывают у других пассажиров, ожидающих свой автобус, раздражение.

"А замечание курящему отойти в сторону человек игнорирует. Таким образом, целесообразно на остановках общественного транспорта установить запреты на курение, а на самих остановках установить специальные знаки, уведомляющие граждан о таком запрете", – подчеркнули составившие законопроект депутаты.

Также они отметили, что зачастую помещения на первых этажах многоквартирных жилых домов занимают различные организации и магазины, рядом с которыми регулярно курят. По мнению парламентариев, это обстоятельство мешает комфортному проживанию в квартирах ближайших этажей. В связи с этим законопроект предлагает расширить перечень мест, где будет актуален запрет на курение.

Таким образом, документ предполагает введение данного ограничения на остановках общественного транспорта и на расстоянии 5 метров от них, а также у входов в магазины и прочие организации, которые занимают помещения в многоквартирных жилых домах.

В случае принятия этого законопроекта изменения будут внесены в статью 12 закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".

Ранее представители министерства здравоохранения и Роспотребнадзора выступили в поддержку проекта закона о штрафе для родителей, дети которых потребляют табачную и никотинсодержащую продукцию. Вместе с тем инициатива подразумевает повышение штрафа за курение в неположенных местах. Речь идет и об использовании вейпов.

