Депутат ГД Хамзаев: необходимо запретить в РФ продажу алкоголя рядом с пляжами

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести запрет на продажу алкоголя в пределах 500 метров от пляжей. Об этом со ссылкой на парламентария сообщает РИА Новости.

Хамзаев указал на большой риск для здоровья, который грозит человеку при нахождении в алкогольном опьянении на пляжах. Главную опасность в такой ситуации представляют солнце и высокая температура.

Депутат также призвал запретить продавать все виды алкогольных напитков, включая пиво, в границах территорий, которые заняты городскими парками, лесами, садами и скверами.

"Я напомню, что по закону у нас запрещено нахождение в алкогольном опьянении в общественных местах. Мы должны убрать противоречия, когда находиться в состоянии алкогольного опьянения нельзя, а продавать можно", – отметил Хамзаев.

Ранее парламентарии предложили убрать алкоголь из ассортимента магазина Госдумы. Депутат фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева опубликовала видеоролик, на котором заметны бутылки вина, шампанского, коньяка и других спиртосодержащих напитков.

Диетолог Елена Соломатина напоминала, что алкоголь вредит здоровью, нарушая работу всего организма. От спирта страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. Кроме того, у тех, кто пьет алкогольные напитки, часто бывает ожирение печени, отметила специалист.