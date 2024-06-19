Депутат Авксентьева предложила убрать алкоголь из магазина Госдумы

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Депутат фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева в своем телеграм-канале предложила убрать алкоголь из ассортимента магазина Госдумы. Пост она сопроводила видеороликом, на котором заметны бутылки вина, шампанского, коньяка и других спиртосодержащих напитков.

"Посмотрите, какое разнообразие всевозможного алкоголя в думском магазине – рядом с депутатской столовой. Неужели в этом есть столь уж острая необходимость?" – написала депутат.

Авксентьева предположила, что если на продажу алкоголя будет введен запрет, то законопроекты, вносимые депутатами, могут стать "суше и скучнее".

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин выступил против продажи и употребления энергетиков в здании. После этого сотрудникам Федеральной службы охраны России (ФСО) было поручено забирать энергетические напитки у тех депутатов, которые приносят их в Госдуму. Володин предупредил, что имена "увлекающихся" этими напитками депутатов будут озвучиваться.

