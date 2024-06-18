Володин: ФСО поручено забирать энергетики у депутатов Госдумы

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Сотрудникам Федеральной службы охраны России (ФСО) было поручено забирать энергетические напитки у тех депутатов, которые приносят их в Госдуму, рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"А дальше будем озвучивать, кто этим увлекается", – отметил Володин во время заседания.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков детям. Володин обратил внимание, что о введении соответствующих мер просили родители и педагоги.

Проект подразумевает распространение ограничений на продажу энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне.

Предполагается, что при возникновении у продавца сомнений в возрасте покупателя он сможет потребовать предъявить документы, которые могли бы подтвердить его совершеннолетие.

Кроме того, законопроект подразумевает более четкое определение безалкогольных тонизирующих напитков, а также их состава. Документ предполагает и введение ограничений на объем тары для энергетиков до 50 миллилитров.

