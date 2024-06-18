Хамзаев: в ГД внесут проект о штрафах за продажу энергетиков детям

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В Госдуму внесут законопроект о штрафах за продажу энергетиков несовершеннолетним. Об этом РИА Новости заявил депутат ГД Султан Хамзаев.

Он считает, что за продажу энергетиков детям должна быть ответственность для продавцов, тех, кто реализовал эту продукцию, а также для предпринимателей в случае неоднократной продажи таких напитков в торговой точке. По его мнению, ответственность за продажу энергетиков несовершеннолетним необходимо приравнять к ответственности за продажу им же алкоголя.

Ранее комитет ГД по экономической политике одобрил законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. В пояснительной записке указано, что в адрес нижней палаты парламента по этому поводу поступает много обращений от общественных организаций.

В свою очередь, спикер ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что высокие дозы потребления энергетиков повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний. По его словам, решение о запрете продажи такой продукции детям необходимо принять до августа, что позволит как можно скорее защитить здоровье и остановить распространение вредных привычек молодежи.

