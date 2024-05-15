Адвокат Ермаков: за распитие детьми энергетиков ответственности не будет

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В случае принятия законопроекта о запрете розничной продажи энергетиков несовершеннолетним продавцы будут нести ответственность за нарушение в виде юридического лица или ИП. Однако за распитие таких напитков детьми, скорее всего, никакой ответственности не будет. Об этом заявил адвокат Кирилл Ермаков, сообщает телеканал "360".

Эксперт рассказал, что сейчас, хотя на банках с энергетиками есть маркировка "18+", запрета на их продажу несовершеннолетним нет. Поэтому требования предъявить документы при покупке энергетика незаконны, объяснил юрист. Однако такой закон могут принять до августа 2024 года, если уже подготовлен проект и его не будут возвращать для дополнений и коррекции, указал Ермаков.

По его мнению, ограничить возраст могут в любом формате. Так, продолжил адвокат, если речь идет про совершеннолетие, то ограничить продажу могут до 18 лет. Если же просто о детях, то могут сделать какой-то порог возраста, который покажется правильным, добавил он.

В случае принятия закона, вероятно, внесут изменения в КоАП РФ для введения каких-либо санкций продавцам, заключил специалист.

Ранее депутаты всех фракций внесли в ГД законопроект о запрете розничной продажи энергетиков несовершеннолетним. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что высокие дозы потребления таких напитков повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний. Он также напомнил, что во многих российских регионах продажа энергетиков уже ограничена, однако на федеральном уровне проблема не решена.

