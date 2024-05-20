Комитет ГД одобрил проект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

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Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Документ инициировала группа депутатов, сообщает ТАСС.

Госдума может рассмотреть законопроект на заседании 21 мая.

"В адрес Государственной думы поступают многочисленные обращения общественных организаций с просьбами о распространении норм, касающихся запрета розничной продажи несовершеннолетним БТН и принятых в регионах, на федеральном уровне", – подчеркивается в пояснительной записке.

Документ предполагает, что закон вступит в силу с 1 сентября этого года.

Ранее депутаты всех фракций внесли в ГД законопроект о запрете розничной продажи энергетиков несовершеннолетним. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что высокие дозы потребления таких напитков повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.

В прошлом году думский депутат Султан Хамзаев выступил с идеей вернуться к работе по вопросу ограничения распространения энергетиков среди несовершеннолетних на федеральном уровне. Он указал, что розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков детям нужно запретить.

