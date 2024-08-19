"Известия": маркировку переработанной пищевой продукции предложили ввести в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цифровая маркировка всей переработанной пищевой продукции может появиться в РФ. Такое предложение содержится в протоколе заседания общественного совета при Роспотребнадзоре и Консультативного совета по защите прав потребителей, передает газета "Известия".

Темой заседания стало недопущение повторений в стране вспышек пищевого ботулизма. Предложение маркировки позволит прослеживать и блокировать опасный товар на кассах.

Согласно документу, приоритетно предлагается маркировать продукцию, использующуюся в рыбных, мясных и овощных консервах. Тем не менее без внимания не останутся и готовые фасованные блюда, которые продаются по доставке и в магазинах, за исключением ресторанов и кафе.

В последние годы в РФ наблюдается проблема с качеством продуктов, подвергающихся всевозможным переработкам, сообщил зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. Именно при переработке производители зачастую прибегают к фальсификации и использованию запрещенных либо некачественных компонентов в целях снижения издержек.

"Все это приводит к введению потребителей в заблуждение и вреду для здоровья. Это показала вспышка массовых отравлений в Москве этим летом", – отметил Павлов.

В связи с этим в отраслях повышенного риска вводится цифровая маркировка, которая уже хорошо себя зарекомендовала в качестве инструмента контроля. При этом в областях, где она еще не внедрена (кондитерские изделия, консервы, готовые фасованные блюда), проблемы остаются, подчеркнул зампред общественного совета.

Басманный суд Москвы ранее продлил срок домашнего ареста главе "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антону Лозину, руководителю отдела качества фирмы Елене Машковой и главе компании "Савон-К" Владимиру Шину по делу о массовом заражении ботулизмом до 15 ноября.

С июня случаи ботулизма выявили у жителей Москвы, Подмосковья, Казани и Нижнего Новгорода. Также один завозной случай нашли в Санкт-Петербурге. Всего в 11 регионах страны пострадали 415 человек, скончались двое.

Все они отравились салатом с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен" и салатом "С тунцом, фасолью и яблоком" от "Гастропорта". Было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фигурантами дела стали Лозин, Машкова и Шин. Еще одного подозреваемого – повара "Савон-К" Карима Норматова – отправили в СИЗО.