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Минэкономразвития планирует частично снять мораторий на проверки общепита в России, передает газета "Известия".

В частности, Роспотребнадзор сможет приходить с проверкой к тем предприятиям, которые не уведомили о начале своей деятельности. Сейчас это должны делать заведения общепита, производства продуктов, торговые сети и так далее. Министерство уже разработало поправки в постановление правительства "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля".

В СМИ подчеркнули, что "Общественная потребительская инициатива" уже обращалась в Минэкономразвития с предложением частично снять мораторий на проверки на фоне ситуации с ботулизмом.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обращался в Роспотребнадзор с просьбой проверить производителей готовой еды. Он отметил, что за последнее время неоднократно появлялись новости о массовом отравлении людей. Кишечные палочки, сальмонелла, стафилококк и другие довольно опасные для человека микробы регулярно находят в еде при проверке подобных инцидентов. По словам Чернышова, мораторий на проверки малого и среднего бизнеса сказался на качестве продукции общепита.