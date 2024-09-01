Эксперимент по партионному учету маркированной молочной продукции пройдет в России

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Эксперимент по партионному учету маркированной молочной продукции пройдет на территории России. Соответствующее постановление правительства РФ размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, эксперимент пройдет с 1 сентября 2024 года по 1 июня 2025-го. Уполномоченными на обеспечение проведения эксперимента являются Минпромторг, Минсельхоз, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Ранее Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку отдельных видов бакалейной продукции с 1 марта следующего года. Регистрация участников оборота будет осуществляться в системе "Честный знак". С 1 мая производители и импортеры станут наносить коды на чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн, с 1 июля – на соусы, специи, кубики и другие сухие заготовки для приготовления бульонов, а также уксус и его заменители.