"Известия": общественники призвали ввести в РФ цифровую маркировку чая

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Цифровую маркировку чая предложили ввести в России после нескольких случаев с выявленными пестицидами в продукции крупных производителей. С таким предложением зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов обратился в Минпромторг и к главе кабмина Михаилу Мишустину, сообщает газета "Известия".

"К сожалению, в настоящее время зависимость производителей чая от импортного сырья приводит к тому, что на отечественный потребительский рынок попадает продукция со следами пестицидов, чье влияние на организм не изучено, а применение не нормировано", – говорится в письме Павлова.

Отмечается, что пестициды потенциально токсичны для человека, а степень их влияния зависит от количества и времени употребления, состояния организма и прочих факторов.

Главная же опасность заключается в том, что при регулярном воздействии пестициды могут вызвать канцерогенные, аллергенные и мутагенные последствия для организма, следует из документа. Особенно вредны химикаты для детей, пожилых людей и людей с ослабленным организмом.

Также в ОПИ предлагают ввести в стране регистрацию пестицидов, применяющихся в странах-поставщиках сырья для производства чая. В комитете Госдумы по охране здоровья отметили, что маркировка поможет обезопасить потребителей.

Специалисты Роспотребнадзора уже поручили российским производителям чая разработать программу мероприятий по предотвращению вреда от пестицидов в их продукции: вещества обнаружили в товарах нескольких известных брендов.

Врач-диетолог Елена Соломатина также предупреждала, что в целом одним из самых опасных видов чая является пакетированный. В нем могут содержаться пыль самого разного происхождения и молекулы пластика.