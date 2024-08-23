Диетолог Соломатина рассказала о главной опасности чая в пакетиках

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Пыль самого разного происхождения и молекулы пластика могут содержаться в пакетированном чае, рассказала Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина.

Ранее специалисты Роспотребнадзора поручили российским производителям чая разработать программу мероприятий по предотвращению вреда от пестицидов в их продукции: вещества обнаружили в товарах нескольких известных брендов.

Эксперт отметила, что в целом одним из самых опасных видов чая является пакетированный: в нем вместе с крошкой сырья внутри может оказаться пыль самого разного характера – все зависит от условий производства. А еще сам материал пакетиков может содержать молекулы пластика, к тому же в таком чае быстрее развивается плесень.



Елена Соломатина врач-диетолог Поэтому чаем из пакетиков лучше не увлекаться, а использовать только в крайних случаях – в качестве удобного походного варианта.

В целом при выборе чая лучше ориентироваться на крупнолистовой в прозрачной упаковке, которая позволяет увидеть продукт. Он должен быть цельным, без примесей мелкого раскрошенного сырья, пояснила эксперт.

Кроме того, когда есть возможность, чай стоит понюхать (он должен иметь ярко выраженный аромат) и проверить срок годности, посоветовала диетолог.

"Если же говорить о том, какой вид предпочесть, то в зеленом, например, в разы больше концентрация аминокислоты, повышающей работоспособность и помогающей сконцентрироваться. Также в зеленом чае больше кофеина, чем в черном, и кого-то он может даже слишком сильно бодрить", – отметила Соломатина.



Елена Соломатина врач-диетолог Однако пить любой чай надо умеренно – не более четырех чашек в день. И не нужно заваривать крепкий, особенно когда самочувствие и так не очень хорошее. Чай может вызвать тахикардию и сильно возбудить нервную систему.

Хранить чай нужно в темном и сухом месте.

"В нем есть масла, которые быстро окисляются при попадании на них света. Из-за этого заварка становится вредной. А как только в чай попадает влага, в нем быстро начинает развиваться плесень и бактерии", – предупредила врач.

Ранее врач-диетолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Мария Миркискина рассказала, что больше всего пользы сохраняется в варенье, приготовленном холодным способом. То есть когда ягоды или фрукты просто перетирают вместе с сахаром и затем хранят в холодильнике.