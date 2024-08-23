Роспотребнадзор обязал производителей чая исключить наличие пестицидов в напитке

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Российским производителям чая поручили разработать программу мероприятий по предотвращению вреда от пестицидов в их продукции. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Роспотребнадзор по Татарстану, который выдал соответствующие предостережения трем крупным участникам рынка.

У ООО "Май" специалисты обнаружили пестициды в зеленом листовом чае "Ричард", у ООО "ОРИМИ" – в чае "Гринфилд", а у ООО "Рязанская чаеразвесочная фабрика" – в черном цейлонском крупнолистовом чае под маркой "Три дружных слона" и черном чае с чабрецом и цветами мальвы под брендом "Росчайпром".

В Роспотребнадзоре сообщили, что чайная продукция была закуплена в сетях "Светофор" и SPAR в декабре прошлого года. Во время исследований в этих напитках нашли пестициды, для которых не установлен гигиенический норматив.

Ведомство потребовало изъять эту продукцию из оборота. Кроме того, предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований были объявлены и торговым сетям, которые продавали такой товар.

Ранее управление Роспотребнадзора по Москве изъяло из реализации почти 350 килограммов продукции из магазинов сети Eurospar. Ведомство провело внеплановые проверки в магазинах этой сети по двум адресам. В результате были обнаружены нарушения, из-за чего были изъяты полуфабрикаты, сырье и кулинарная продукция.

В Госдуме попросили Генпрокуратуру провести проверку всей торговой сети магазинов SPAR, которые открыты на территории России. В ГД подчеркнули, что SPAR является крупной сетью, услугами которой каждый день пользуется значительное число граждан, что ставит под угрозу их здоровье и безопасность.