Врач Устинова: имбирный чай улучшает метаболизм

Фото: 123RF/serezniy

Имбирный чай содержит жгучие вещества, которые могут улучшать капиллярное кровообращение, что, в свою очередь, приводит к улучшению метаболизма, рассказала врач-терапевт Елена Устинова в беседе с "Газетой.ру".

Действие жгучих веществ на организм человека можно сравнить с разогревающей мазью, отметила она.

"Они обладают способностью расширять капилляры. А за счет того, что капилляры расширяются, улучшается питание периферических органов и тканей", – рассказала врач.

Расширение капилляров улучшает питание периферических органов и тканей, в первую очередь головного мозга, рук и ног, отметила Устинова, пояснив, что таким образом происходит усиление метаболизма.

Этому также способствует употребление всех напитков, содержащих кофеин, например кофе и черного чая, подчеркнула терапевт. По ее словам, кофеин улучшает работоспособность, нервно-мышечную передачу, немного повышает число сердечных сокращений и обладает естественным мочегонным действием.

Среди полезных продуктов врачи также выделяют йодированную соль. Так, диетолог Кристина Войт в беседе с News.ru рассказала, что около 70% россиян могут испытывать нехватку йода в организме. Чтобы восполнить этот микроэлемент, необходимо принимать именно соль йодированную йодатом калия, а не йодидом, уточнила Войт.

Стоит также включить в свой рацион больше морепродуктов, посоветовала она.

Кроме того, такая рыба, как лосось, форель и тунец, содержит полезные жирные кислоты, богатые белком, фосфором, натрием, витаминами А, Е, D и группы В и прочими веществами, рассказала ранее диетолог Марьяна Джутова.

По ее словам, они благоприятно сказываются на работе нервной системы, помогают бороться с воспалениями, а также полезны в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, гастрита и артрита.