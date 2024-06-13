Минздрав обяжет госорганизации использовать йодированную соль в готовке продуктов

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Минздрав России обяжет государственные организации использовать йодированную соль при приготовлении пищевых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий. Соответствующие поправки ведомство подготовило в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", сообщает газета "Известия".

Таким образом, Минздрав собирается активизировать борьбу с дефицитом йода в стране. Новые нормы коснутся только образовательных и медицинских организаций, а также тех, кто осуществляет соцобслуживание, и других.

Предполагается, что изменения вступят в силу 1 марта 2025 года. В Минздраве подчеркнули, что подобный подход уже используют в мире. К примеру, в Белоруссии и Казахстане.

Ведомство направило проект на согласование в Минэкономразвития и Аналитический центр при правительстве. В документе приводятся данные Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, согласно которым россияне в сутки потребляют около 40–82 микрограммов йода в день – в три раза ниже установленной нижней границы нормы.

При этом последствия этого являются довольно серьезными. В частности, причиной 65% случаев заболеваний щитовидной железы у взрослых и 95% у детей является именно недостаточное поступление йода с пищей.

Ранее Минздрав России обновил требования к наполнению автомобильной аптечки, добавив туда ряд дополнительных предметов. Приказ ведомства вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

До этого министерство здравоохранения утвердило новый порядок оказания первой помощи пострадавшим. В ведомстве также составили перечень состояний, при которых медики могут приступить к ней.