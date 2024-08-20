Роспотребнадзор Москвы изъял почти 350 кг продукции магазинов сети Eurospar

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Управление Роспотребнадзора по Москве изъяло из реализации почти 350 килограммов продукции из магазинов сети Eurospar. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора 12 августа провели внеплановые выездные проверки в магазины Eurospar по двум адресам. В результате они обнаружили нарушения, из-за чего были изъяты полуфабрикаты, сырье и кулинарная продукция.

Кроме того, в магазине по адресу Ферганская, дом 21, опечатали производственные цеха и временно ограничили деятельность торговой точки. В отношении организации торговли по адресу Ленинская Слобода, дом 26, строение 2, возбудили административные производства со штрафами и приостановлением действия деклараций о соответствии.

Ранее СМИ писали, что в России может появиться цифровая маркировка всей переработанной пищевой продукции. Это позволит прослеживать и блокировать опасный товар на кассах. Приоритетно предлагается маркировать продукцию, использующуюся в рыбных, мясных и овощных консервах. Также это коснется готовых фасованных блюд, продающихся в доставке и магазинах, указывали журналисты.

